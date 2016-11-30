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  • Ковтун считает, что Хави Гарсию нужно было дисквалифицировать на шесть игр

Ковтун считает, что Хави Гарсию нужно было дисквалифицировать на шесть игр

30 ноября 2016, 17:21
5

Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун выразил мнение, что КДК РФС должен был вынести хавбеку «Зенита» Хави Гарсии более жесткое наказание. Напомним, что испанец был дисквалифицирован на два матча.

– Как оцените действия Хави Гарсии в отношении Газинского?

– Это неспортивное поведение, оно не красит футболиста такого высокого уровня. Такие методы борьбы неприемлемы в футболе.

– Два матча дисквалификации и одна игра условно – справедливое решение?

– КДК еще снисходительно отнесся к нему.

– Но в случае, если Газинский в течение 15 дней с момента матча не сможет тренироваться и играть, то наказание вырастет до шести игр.

– Вот это уже справедливо. Юрий получил перелом носа, временно потерял возможность работать. Не понимаю, почему изначально не дали испанцу длительную дисквалификацию. Мне кажется, что решение КДК не до конца четко выглядит. Дайте шесть игр сразу, и пусть потом клуб подает апелляцию. Тем более зенитовец не в первый раз наносит травмы сопернику.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Хави Гарсия Газинский Юрий Ковтун Юрий
Комментарии (5)
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yorgenbarenz
1480515911
Ковтун знает,что говорит.Он не понаслышке знаком с грубой игрой.
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ribavadim
1480518446
Да-а , Юра в этом деле спец был!
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mik1954
1480521356
Чья бы корова мычала... урод...
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sochi-2013
1480522250
Юра хоть и играл жестко, но без грубости и хамства. Мне казалось, что у него была проблема с координацией.
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за ЦСКА с 1980г
1480523423
Да,помню Ковтуна..Самый грубый игрок Спартака. "Верблум"своего времени..
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