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    Ковтун считает, что Хави Гарсию нужно было дисквалифицировать на шесть игр

    Бывший футболист сборной России Юрий Ковтун выразил мнение, что КДК РФС должен был вынести хавбеку «Зенита» Хави Гарсии более жесткое наказание. Напомним, что испанец был дисквалифицирован на два матча.

    – Как оцените действия Хави Гарсии в отношении Газинского?

    – Это неспортивное поведение, оно не красит футболиста такого высокого уровня. Такие методы борьбы неприемлемы в футболе.

    – Два матча дисквалификации и одна игра условно – справедливое решение?

    – КДК еще снисходительно отнесся к нему.

    – Но в случае, если Газинский в течение 15 дней с момента матча не сможет тренироваться и играть, то наказание вырастет до шести игр.

    – Вот это уже справедливо. Юрий получил перелом носа, временно потерял возможность работать. Не понимаю, почему изначально не дали испанцу длительную дисквалификацию. Мне кажется, что решение КДК не до конца четко выглядит. Дайте шесть игр сразу, и пусть потом клуб подает апелляцию. Тем более зенитовец не в первый раз наносит травмы сопернику.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 17:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 19:30

      Да,помню Ковтуна..Самый грубый игрок Спартака. "Верблум"своего времени..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 30 ноября 2016, 19:10

      Юра хоть и играл жестко, но без грубости и хамства. Мне казалось, что у него была проблема с координацией.

      1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 30 ноября 2016, 18:55

      Чья бы корова мычала... урод...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 30 ноября 2016, 18:07

      Да-а , Юра в этом деле спец был!

      -2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 17:25

      Ковтун знает,что говорит.Он не понаслышке знаком с грубой игрой.

      0
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