Административное здание «Томи» передано приставами на оценку за долги

Продолжаются финансовые проблемы у клуба Премьер-лиги «Томь». Арестованное административное здание клуба было передано судебными приставами на оценку за долги по налоговым платежам. В случае, если в период этой процедуры долг будет погашен, объект будет отозван с оценки, и арест с него будет снят.

Напомним, что долги «Томи» по налоговым платежам составляют 39 миллионов рублей. За последний месяц они были сокращены до 34,5 миллиона за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.