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    Василий Березуцкий: «Спартак» находится на первой строчке заслуженно»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признал заслуженное положение «Спартака», который лидирует после первого круга в российской Премьер-лиге.

    «На данный момент «Спартак» находится на первой строчке заслуженно. Они играют сбалансированнее остальных и без провалов. Но в дальнейшем произойти может все что угодно. Все-таки в этой команде не так много людей, которые когда-либо лидировали. И оказавшись на первом месте, ребята могут запаниковать. Тот, кто во главе таблицы всегда испытывает серьезное давление. Но именно сейчас, как я уже сказал, «Спартак» занимает свое место.

    Помню свои ощущения, когда ЦСКА становился чемпионом в первый и второй раз – было очень непросто справляться с давлением. А как-то шли четвертыми, третьими, потом вторыми. И в последнем туре завоевали золото – это гораздо проще, чем все время лидировать», – считает игрок.

    После 15-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков. Отставание ЦСКА, идущего на четвертой позиции, составляет 11 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 08:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +134

      илья 009 30 ноября 2016, 18:53

      Адекватная оценка ... Нормальный парень, взрослый. Да и защитник неплохой.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 30 ноября 2016, 10:27

      Уася.

      0
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 30 ноября 2016, 08:41

      Василий намекает что как бы э... тоже не против перейти в Спартак )))

      4
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 30 ноября 2016, 08:38

      НУ ХОТЬ КТО ТО ОДИН АДЕКВАТНЫЙ В ЦСКА НАШЁЛСЯ)))

      5
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      Рейтинг: +24

      ASR77 > mixerson_kb 30 ноября 2016, 13:36

      там на самом деле таких много ! вот про ваш спартак такого жаль не скажу, парочка игроков адекватные и все

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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > ASR77 2 декабря 2016, 20:08

      ну вкус и цвет....каждому свое

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