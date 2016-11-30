Гранквист: «Лучший игрок в России? Это Кокорин»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист назвал лучшего игрока России, выбирая между нападающими Смоловым, Дзюбой и Кокориным.

«Если выбирать между Смоловым и Дзюбой, то я бы оставил в нашей команде Федора. За эти два сезона он только становится все лучше и лучше. Он много забил и является важным для нас игроком. Дзюба, конечно, тоже прекрасный игрок, но Смолов лучше.

Лучший игрок в России? Мне нравится Кокорин. Это отличный молодой игрок, который, думаю, будет играть на уровне еще долгое время. Если надо определиться с лучшим, то назову Кокорина», – заявил Гранквист в эфире программы «Все на футбол».