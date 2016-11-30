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Гранквист: «Лучший игрок в России? Это Кокорин»

30 ноября 2016, 07:28
14

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист назвал лучшего игрока России, выбирая между нападающими Смоловым, Дзюбой и Кокориным.

«Если выбирать между Смоловым и Дзюбой, то я бы оставил в нашей команде Федора. За эти два сезона он только становится все лучше и лучше. Он много забил и является важным для нас игроком. Дзюба, конечно, тоже прекрасный игрок, но Смолов лучше.

Лучший игрок в России? Мне нравится Кокорин. Это отличный молодой игрок, который, думаю, будет играть на уровне еще долгое время. Если надо определиться с лучшим, то назову Кокорина», – заявил Гранквист в эфире программы «Все на футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Гранквист Андреас
Комментарии (14)
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Nerlinger
1480482487
Кукурин. Гранквист в России тоже чего курить начал???
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Опорник84
1480483396
Если выбирать из этой тройки,то Смолов! А если в целом,то очень жаль что выбрать не из кого! А так хочется спросить у господ связанных с футболом, где наши новые Черенковы, где хорошие футболисты,почему так плохо работают спортивные школы?
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Фан666
1480484294
Если Кокорин лучший, то всё пиздец стране
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XaXatyn
1480485372
По мне на данный момент лучший Смолов!
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sochi-2013
1480486861
Троллит, или не в курсе возраста. В 25 все еще молодой и подающий надежды?!!
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Misha78
1480490538
Не пойму, за что его многие хвалят. За такие бабки, которые он получает, должен опу рвать на поле.
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KalterJax
1480491429
Ну если говорят, что кокоша лучший в нашей сборной, то по поводу её уровня всё становится ясно)
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Black Giz
1480492703
Это не было бы так смешно, если не было бы так печально.
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alp
1480498530
федя на треньке, при случае, засунет кулак гранквисту под ребро ))
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Каратель помойников
1480499699
ну ответ теперь за кокошей,он просто обязан назвать гранквиста лучшим игроком швеции
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