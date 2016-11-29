ЦСКА уведомил Гончаренко о возможном уходе Слуцкого

ЦСКА оповестил главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко о возможном уходе Леонида Слуцкого из армейской команды. Напомним, ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть должность после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Было решено вернуться к данному вопросу зимой. При этом Гончаренко был оповещен о сложившейся ситуации, ему было сказано, чтобы он был готов принять команду в случае ухода Слуцкого», – сказал источник.

Как сообщалось ранее, в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, согласно которому башкирский клуб обязан отпустить тренера без компенсации, если соответствующее предложение поступит от ЦСКА.