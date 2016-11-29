Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА уведомил Гончаренко о возможном уходе Слуцкого

29 ноября 2016, 22:08
30

ЦСКА оповестил главного тренера «Уфы» Виктора Гончаренко о возможном уходе Леонида Слуцкого из армейской команды. Напомним, ранее сообщалось, что Слуцкий может покинуть должность после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Было решено вернуться к данному вопросу зимой. При этом Гончаренко был оповещен о сложившейся ситуации, ему было сказано, чтобы он был готов принять команду в случае ухода Слуцкого», – сказал источник.

Как сообщалось ранее, в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, согласно которому башкирский клуб обязан отпустить тренера без компенсации, если соответствующее предложение поступит от ЦСКА.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ANB RUS
1480448733
А не поэтому ли УФА отдалась армейцам в Москве)))?!!!!
Ответить
Вомбат
1480449518
А ваш Источник - это тот, кто две недели по всем каналам мамой клялся, что Бердыев уже в Спартаке, да? Или тот, кто подсмотрел драку Дзюбы с Лодыгиным, когда мыло упало?
Ответить
cska-62
1480449999
А что? За несколько лет Гончаренко создаст ИГРАЮЩУЮ КОМАНДУ, будет новая и молодая защита типа газзаевской, обученные хавы, результативные форварды... И на ГОТОВЕНЬКОЕ можно будет опять Слуцкого позвать ПАРАЗИТИРОВАТЬ! Пусть он к тому времени и провалится везде, где только можно, как и было прежде... Уж очень люб он Мистеру Оффшору! Даже боюсь предположить, почему так... :-))))) P. S. Сценарий, к сожалению, не такой фантастический, как может кому-то показаться. Слуцкий своими позорными провалами в Лиге Чемпионов принёс такие финансовые убытки клубу, как ни один тренер в мире! И всё ему прощалось... Годами... Хронически...
Ответить
polyshuk23
1480452530
Скатертью дорога Леонидыч
Ответить
TUMS
1480457316
Я лично сожалею по поводу возможной отставки Случного, ЦСКА будет от этого не легче. Разве что руководству клуба. Snek, cska-62 будьте вежливы и дружелюбны, уважайте мнение друг друга. Вы ЛЮДИ, а не... сами догадаетесь кто. Противно читать как вы обращаетесь между собой. На сайте вы не одни и свое мнение надо аргументировать не в такой манере. Как кто так...
Ответить
Небесная
1480460759
он реально устал, как заставить мёртвых бегать и играть (хотя бы просто бегать)
Ответить
арейская
1480463940
Если такое прописано в контракте, зачем оповещать об этом Гончаренко именно сейчас, когда матч в ЛЧ ещё впереди, или заранее знают что проиграют?
Ответить
Danjer
1480470976
Короче нехуй пиздеть,я хоть и за Зенит,но считаю,что мужик красавец,он работал,рвал и метал ради клуба,побед,болельщиков,единственный тренер который переживал из-за неудач,а каких-либо денег,а погубила его сборная,она походу,всех тащит только вниз,это лично сугубо мое мнение,и если это не слухи,и он действительно уйдет,болелы ЦСКА обязаны просто,провожать его СТОЯ!!!!!
Ответить
eleng
1480475262
Вот уродцы! О "возможном" уходе... Фактически ушли человека, который сделал все для клуба, ну извините, не было у него средств на новых игроков. Посмотрим на Гончаренко.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1480483086
Давай Гинер, мирись со Слуцким,и будет тебе ещё одно чемпионство,как только усилишь команду..
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
15
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
17
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+