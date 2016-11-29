Ярошик не верит, что Слуцкий может уйти из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. 39-летний чех отметил, что красно-синие должны справиться с проблемами, а тренер останется на своей должности.

«Не хочется верить в то, что Слуцкий может уйти из ЦСКА. Трудно представить, что тренер способен покинуть клуб. В этом сезоне не все получается: в чемпионате команда сильно отстает от первого места, в Лиге чемпионов не смогла побороться за выход из группы. Но у армейцев есть очевидные проблемы, которые мешают этой осенью. Думаю, что ЦСКА справится со всем, а Леонид Викторович останется в команде», – сказал Ярошик.