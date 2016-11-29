Слуцкий поужинает на прощание с игроками ЦСКА в одном из лондонских ресторанов

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заказал столик в одном из ресторанов Лондона, где собирается провести прощальный ужин со своими футболистами. Напомним, в столице Англии армейцам 7 декабря предстоит провести встречу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Ранее сообщалось, что специалист покинет команду после матча со «шпорами».

Самым вероятным кандидатом на замену Слуцкому является главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. Есть и другой претендент – бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.