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  • Хацкевич: «Слова Слуцкого после Евро? Они означают, что ты уже опускаешься на дно»

Хацкевич: «Слова Слуцкого после Евро? Они означают, что ты уже опускаешься на дно»

29 ноября 2016, 10:31
5

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич высказал мнение о словах Леонида Слуцкого после провала российской команды на Евро-2016 во Франции.

– Слуцкий после Евро рассказывал, что после матча с Уэльсом к нему в номер пришли игроки, и все вместе они сказали: «Мы говно».

– Не слышал эту историю от первого лица, хотя общаюсь с Гончаренко, который дружит со Слуцким. Одни футболисты говорят, что это было, другие – отрицают. Но я никогда своим футболистам такого не скажу. Это значит, что ты уже опускаешься до дна. Может быть, Слуцкий почувствовал, что в тот момент сборная оказалась в самом низу. Но Россия была и наверху, она не так давно была третьей на Евро. Мы там не были, но и на дно не падали. Здесь нужно себя тоже ценить и уважать, – цитирует Хацкевича by.tribuna.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Беларусь Россия Слуцкий Леонид Хацкевич Александр
Комментарии (5)
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B-E-S
1480406783
Вы все говно! Так вот о чем (точнее о ком) это было!
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Lester84
1480408357
Какое дно? Говно ж вроде не тонет...
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neofizer
1480410671
chu is Chackevitсh?
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vladimir-7
1480410865
Бомбардиру очень приятно напоминать себе и болельщикам про говно. На более интересные темы по футболу Бомбардир не способен и напоминает, что он говно.
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Asbjorn
1480411061
Кокорин с Мамаевым наверное зашли и так сказали, а потом в клуб
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