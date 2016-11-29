Хацкевич: «Слова Слуцкого после Евро? Они означают, что ты уже опускаешься на дно»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич высказал мнение о словах Леонида Слуцкого после провала российской команды на Евро-2016 во Франции.

– Слуцкий после Евро рассказывал, что после матча с Уэльсом к нему в номер пришли игроки, и все вместе они сказали: «Мы говно».

– Не слышал эту историю от первого лица, хотя общаюсь с Гончаренко, который дружит со Слуцким. Одни футболисты говорят, что это было, другие – отрицают. Но я никогда своим футболистам такого не скажу. Это значит, что ты уже опускаешься до дна. Может быть, Слуцкий почувствовал, что в тот момент сборная оказалась в самом низу. Но Россия была и наверху, она не так давно была третьей на Евро. Мы там не были, но и на дно не падали. Здесь нужно себя тоже ценить и уважать, – цитирует Хацкевича by.tribuna.