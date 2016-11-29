Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Окриашвили: «Спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе я бы не оказался в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, ставший автором победного гола в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РФП, поделился своими впечатлениями. Грузинский хавбек рассказал, что у него был шанс оказаться в составе петербургского клуба в 2010 году.

    – Можно сказать, что это был особенный матч? Вы играли против «Зенита», где в 2010-м были на просмотре, но не подошли, и против Мирчи Луческу, который так и не дал проявить вам себя в «Шахтере»?

    – Конечно, я рад, что так получилось. Луческу мне никогда не доверял, не давал играть. И в «Зените» мне тогда, в 2010-м, сказали что рано еще... Получилось, и Луческу, и «Зениту» я забил. Слов нет. До сих пор не верится. Такого со мной еще не было.

    – Судья не зафиксировал положение «вне игры», когда мяч получал игрок «Краснодара» на фланге – перед тем как последовала подача в штрафную. Что вы думаете о том эпизоде?

    – Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали нос Газинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд.

    – Можно сказать, что это реванш – вы ответили «Зениту», которому оказались не нужны?

    – Не хочу так грубо говорить. Зла ни на кого не держал. Просто что ни делается – все к лучшему. Может, если б я остался в «Зените», все было по-другому и этого момента не случилось. Так что спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе не оказался бы в «Краснодаре».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 ноября 2016, 19:38

      Зря судья 3 минуты добавил. У грузина крышу унесло. Вспомнил 2010 г.
      Не нужен он никому, ни тогда, не сейчас. Убогий Краснодар бьётся в конвульсиях, как будто ЛЧ выиграл. Свистнул бы на 90-й мин. и всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 ноября 2016, 17:01

      шени..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 29 ноября 2016, 14:17

      Чувак гол случайный забил теперь интервью раздает чаще чем в туалет ходит, одним словом Рфпл..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 29 ноября 2016, 12:03

      и палка раз в год стреляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 29 ноября 2016, 11:41

      весёлый парень Торнике, из-за своей лени он и не оказался в Шахтёре и Зените, но наверно уже исправляется и вдруг повезёт окажется в европейском топ-клубе, хоть до этого уже бегал за Витесс в Голландии, хоть это и не тот уровень но всё же...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11