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    Мостовой: «Зенит» со своими деньгами может купить не только Митрюшкина, но и Дасаева»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к голкиперу «Сьона» Антону Митрюшкину. Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин входит в шорт-лист петербургского клуба.

    «Честно говоря, немного удивлен подобным новостям. Во-первых, Антон Митрюшкин принадлежит «Спартаку» (Митрюшкин принадлежит «Сьону», но у «Спартака» есть приоритетное право на обратный выкуп вратаря. — прим. «Бомбардира»), он бы и самим красно-белым не помешал, но клуб уже купил другого парня – Александра Селихова. Причем все знали, что Антон уже много лет в системе «Спартака», к тому же обладает хорошими данными. Так или иначе его фамилия всегда будет ассоциироваться со «Спартаком», поэтому его теоретический переход в «Зенит» выглядит странным. Не исключаю, что это действительно какие-то игры со стороны питерского клуба по отношению к москвичам. С другой стороны, «Зенит» со своими деньгами и возможностями может купить кого угодно, хоть моего друга Рината Дасаева поставить в ворота.

    То, что «Зениту» нужен вратарь, мы уже давно знали – еще в том году об этом говорили, когда Юрий Лодыгин допустил множество ляпов. Сейчас же эта тема начала подниматься с утроенной энергией, хотя у всех свои взгляды на вратарское дело. Понятно, что клубу из Санкт-Петербурга нужен вратарь, но почему именно Митрюшкин? Есть же Михаил Кержаков, который достойно справляется со своей работой, когда такой шанс предоставляется. Но почему-то через какое-то время мы опять видим в воротах Лодыгина! Значит, здесь есть что-то не только футбольное. Конечно, статистика Антона в Швейцарии не особо впечатляет, но у нас и Игорь Акинфеев побил всевозможные рекорды в той же Лиге чемпионов. Это же не значит, что Акинфеев теперь плохой вратарь. Может, Митрюшкин попадет в «Зенит» и на многие годы станет номером один в команде? Как Вячеслав Малафеев в свое время, который в сборной был вторым-третьим», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2016 06:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 29 ноября 2016, 10:56

      КЕРЖАКОВ №1

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 10:20

      да у зени акромя денег и нет то ничего,только бабки и понты

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:55

      Супер спец отпетросянил

      -1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 29 ноября 2016, 09:41

      еще один бывший свин ему обидно что нынешние игроки получают такие бабки, а ему в свое время платили гроши

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 ноября 2016, 08:49

      Ага, и Мостового в придачу)))

      1
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 29 ноября 2016, 07:48

      Заодно и Пеле с Марадоной...

      -1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 29 ноября 2016, 07:07

      Странные вещи происходят.

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