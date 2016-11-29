ЦСКА хочет выручить на продаже Витиньо не менее 10 миллионов

Коммерческое предложение (мой гонорар прошу перечислить в фонд Чулпан Хаматовой): отдайте игрока пляжного футбола Витиньо в аренду к Бердыеву (хоть с доплатой), и через год он будет играть не хуже Азмуна! И продать его можно будет больше, чем за 10 миллионов евро, если стоит будет его вообще к тому времени продавать. Может появится к тому времени в ЦСКА ТРЕНЕР!
Руководство московского ЦСКА не отпустит Витиньо дешевле, чем за 10 миллионов евро. Нападающий проводит второй сезон в аренде в бразильском «Интернасьонале», но главным претендентом на нападающего считается «Фламенго».
После возвращения на родину Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 85 матчей, в которых забил 27 голов. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.