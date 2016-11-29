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    ЦСКА хочет выручить на продаже Витиньо не менее 10 миллионов

    Руководство московского ЦСКА не отпустит Витиньо дешевле, чем за 10 миллионов евро. Нападающий проводит второй сезон в аренде в бразильском «Интернасьонале», но главным претендентом на нападающего считается «Фламенго».

    После возвращения на родину Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 85 матчей, в которых забил 27 голов. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.11.2016 16:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 ноября 2016, 18:52

      Коммерческое предложение (мой гонорар прошу перечислить в фонд Чулпан Хаматовой): отдайте игрока пляжного футбола Витиньо в аренду к Бердыеву (хоть с доплатой), и через год он будет играть не хуже Азмуна! И продать его можно будет больше, чем за 10 миллионов евро, если стоит будет его вообще к тому времени продавать. Может появится к тому времени в ЦСКА ТРЕНЕР!

      -1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 29 ноября 2016, 18:18

      Губа не дура

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 29 ноября 2016, 18:07

      Конечно, ЦСКА не отпустит этого форварда, он еще понадобится команде. Лет через пять Траоре уйдет на пенсию, и тогда ЦСКА вернет Вититиньо из аренды.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Вомбат 29 ноября 2016, 18:46

      А в какой лиге с Траоре ЦСКА играть к тому времени будет? :-))))

      0
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 29 ноября 2016, 17:51

      ого 10? может 0 тут лишний?

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 17:43

      Что они хватили, прямо суперфорвард что ли?

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 29 ноября 2016, 17:35

      забивает где-то по голу в трех играх,для ЦСКА с их результативностью,довольно неплохо...

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Atoniq 29 ноября 2016, 19:32

      аххаа)) он в аренде вообще то играет в Бразилии сейчас!

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > spartak_88 30 ноября 2016, 03:32

      Да я знаю)) но надеюсь что будет за цска забивать не меньше))

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      Рейтинг: +63

      Forge 29 ноября 2016, 17:33

      Правильно ,отдайте его ,игроки же есть у вас ...много

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      Рейтинг: +10

      Вад9l 29 ноября 2016, 17:16

      С такими страшными проблемами в атаке , им бы его вернуть зимой

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 ноября 2016, 17:05

      А за Панченко 50! ))))

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