ЦСКА хочет выручить на продаже Витиньо не менее 10 миллионов

Руководство московского ЦСКА не отпустит Витиньо дешевле, чем за 10 миллионов евро. Нападающий проводит второй сезон в аренде в бразильском «Интернасьонале», но главным претендентом на нападающего считается «Фламенго».

После возвращения на родину Витиньо сыграл за «Интернасьонал» 85 матчей, в которых забил 27 голов. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.