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  • Спортивный директор ПСВ: «У Гвардиолы большие планы на Зинченко»

Спортивный директор ПСВ: «У Гвардиолы большие планы на Зинченко»

28 ноября 2016, 23:19
2

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что полузащитник Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», будет выступать в аренде в голландском клубе два года.

«Зинченко уже хорошо адаптировался и находится в прекрасной форме. Можно смело считать, что он родился в Голландии, а не на Украине. Его стиль игры похож на стиль Давида Силвы и Кевина Де Брюйне. ПСВ в свое время пытался купить Зинченко у «Уфы», но у нас не получилось. Мы договорились с «Ман Сити», что Зинченко будет играть у нас два сезона, чтобы созреть. В Англии он пока не получает разрешения на работу. Гвардиола возлагает на него большие надежды и планы», – цитирует Брандса AD.

На счету украинского хавбека шесть матчей и одна голевая передача в чемпионате Голландии.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига ПСВ Манчестер Сити Силва Давид Де Брюйне Кевин Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Mainstream One
1480370975
Не только стиль игры на Де Брюйне похож, ну и внешность чем то напоминает!
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egordonbass
1480431243
через год максимум про него забудут
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