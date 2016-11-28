Спортивный директор ПСВ: «У Гвардиолы большие планы на Зинченко»

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что полузащитник Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», будет выступать в аренде в голландском клубе два года.

«Зинченко уже хорошо адаптировался и находится в прекрасной форме. Можно смело считать, что он родился в Голландии, а не на Украине. Его стиль игры похож на стиль Давида Силвы и Кевина Де Брюйне. ПСВ в свое время пытался купить Зинченко у «Уфы», но у нас не получилось. Мы договорились с «Ман Сити», что Зинченко будет играть у нас два сезона, чтобы созреть. В Англии он пока не получает разрешения на работу. Гвардиола возлагает на него большие надежды и планы», – цитирует Брандса AD.

На счету украинского хавбека шесть матчей и одна голевая передача в чемпионате Голландии.