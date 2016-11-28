Моуринью обвинен в неподобающем поведении в матче против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии за неподобающее поведение в матче против АПЛ «Вест Хэма» (1:1), говорится на сайте организации.

Напомним, специалист был удален с тренерской скамейки во время первого тайма игры за то, что пнул ногой бутылку с водой из-за несогласия с одним из решений арбитра. Португаелец должен представить объяснения касательно своего поведения до вечера 1 декабря.

Отметим, что это уже не первая дисквалификация Моуринью. В начале ноября тренер был дисквалифицирован на одну игру за ненадлежащее поведение во время матча чемпионата Англии с «Бернли».