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  • Моуринью обвинен в неподобающем поведении в матче против «Вест Хэма»

Моуринью обвинен в неподобающем поведении в матче против «Вест Хэма»

28 ноября 2016, 21:51
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии за неподобающее поведение в матче против АПЛ «Вест Хэма» (1:1), говорится на сайте организации.

Напомним, специалист был удален с тренерской скамейки во время первого тайма игры за то, что пнул ногой бутылку с водой из-за несогласия с одним из решений арбитра. Португаелец должен представить объяснения касательно своего поведения до вечера 1 декабря.

Отметим, что это уже не первая дисквалификация Моуринью. В начале ноября тренер был дисквалифицирован на одну игру за ненадлежащее поведение во время матча чемпионата Англии с «Бернли».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вест Хэм Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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cska-62
1480361173
Ну вешайте Жозе во время матчей рядом с тренерской скамейкой боксёрскую грушу! Пусть вся его энергия уходит в неё, а не в выпендрёж! И трибунам будет дополнительная забава!
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Psih86
1480368122
Вот клоун,а вроде топовым тренером был...надо всегда учиться,а не звездиться.Пора меняться,и брать пример с умных людей,а то будешь два сезона на 4-5 месте и до свидание АПЛ!!!
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MU777
1480369189
У Жозе Моуринью было достаточно оснований считать неверным решение рефери Джона Мосса, который показал Полю Погба желтую карточку за симуляцию, пишет Manchester Evening News.
Издание полагает, что судья должен был назначить свободный удар в пользу «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что игрок «Вест Хэма» не коснулся ноги француза.
В положении о свободном ударе, опубликованном на сайте Международного совета футбольных ассоциаций IFAB, говорится, что удар должен быть назначен в том случае, если игрок действовал опасно и препятствовал успеху соперника даже без контакта с ним.
Журналист M.E.N. Сэмюэль Лакхерст считает, что Поль Погба пытался избежать удара по ногам, учитывая, что футболист «Вест Хэма» открыто бил француза, уже после того как мяч покинул место инцидента: «В принципе я могу понять, за что Мосс показал Погба желтую карточку, но считаю, что это было уклонение от удара, а не нырок. Безусловно, Поль не заслуживал предупреждения за симуляцию».
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Опять не угадал
1480369515
в чем только его не обвиняли
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dolf666
1480409910
а когда собственно начнут нагибать самих судей за их "не досмотрел", "посчитал", "пожалел", "ошибся" и т.д.?? всем ведь легче станет. а иначе зачем тогда эти люди находятся на поле, если они мало чего разглядеть могут, что зачастую решает исход матчей??
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Dazdraper
1480421523
Вот если бы Погба пошёл до конца и дал бы ударить себя по ногам все были бы счастливы =D И Моссу нужно было 2 жёлтые давать, 1ю Погба за то что не дал себя ударить, а 2ю игроку ВХ за то что хотел ударить по ногам =D Цирк)
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