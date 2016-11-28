Моуринью обвинен в неподобающем поведении в матче против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинен Футбольной ассоциацией Англии за неподобающее поведение в матче против АПЛ «Вест Хэма» (1:1), говорится на сайте организации.
Напомним, специалист был удален с тренерской скамейки во время первого тайма игры за то, что пнул ногой бутылку с водой из-за несогласия с одним из решений арбитра. Португаелец должен представить объяснения касательно своего поведения до вечера 1 декабря.
Отметим, что это уже не первая дисквалификация Моуринью. В начале ноября тренер был дисквалифицирован на одну игру за ненадлежащее поведение во время матча чемпионата Англии с «Бернли».
Источник: Бомбардир.ру
Издание полагает, что судья должен был назначить свободный удар в пользу «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что игрок «Вест Хэма» не коснулся ноги француза.
В положении о свободном ударе, опубликованном на сайте Международного совета футбольных ассоциаций IFAB, говорится, что удар должен быть назначен в том случае, если игрок действовал опасно и препятствовал успеху соперника даже без контакта с ним.
Журналист M.E.N. Сэмюэль Лакхерст считает, что Поль Погба пытался избежать удара по ногам, учитывая, что футболист «Вест Хэма» открыто бил француза, уже после того как мяч покинул место инцидента: «В принципе я могу понять, за что Мосс показал Погба желтую карточку, но считаю, что это было уклонение от удара, а не нырок. Безусловно, Поль не заслуживал предупреждения за симуляцию».