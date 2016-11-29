Альба может пропустить матч против «Реала»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рискует пропустить матч 14-го тура чемпионата Испании против «Реала», который состоится 3 декабря в столице Каталонии.

Сообщается, что 27-летний испанец травмировал правое колено в прошедшей встрече с «Реалом Сосьедад», но остался на поле до финального свистка. Медицинская служба сине-гранатовых диагностировала у футболиста сильный ушиб колена и вывих лодыжки.

Согласно информации врачей клуба, решение об участии Альбы в поединке с «Реалом» будет принято в ближайшие несколько дней.