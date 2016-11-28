В Финляндии исчезли из продажи футболки с фамилией Еременко

Хозяева финских магазинов сувениров и всевозможной атрибутики отказались от продажи футболок национальной сборной с фамилией хавбека ЦСКА Романа Еременко, информирует Escape To Suomi.

Напомним, 29-летний игрок армейцев подвергся двухлетней дисквалификации со стороны УЕФА за употребление запрещенных веществ. После матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) Еременко сдал допинг-пробу, показавшую в крови футболиста наличие кокаина и его метаболитов.