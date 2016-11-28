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    «Спартак» предложил «Крыльям Советов» провести матч в конце февраля

    «Спартак» обратился с письмом к «Крыльям Советов» с просьбой провести матч 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, на 26 февраля следующего года, сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. Эта дата значится в календаре чемпионата как резервная.

    «Буквально полчаса назад получили письмо от «Спартака» с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года. Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть первого декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.

    Успеем ли подготовить газон после «Томи»? Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к «Спартаку», – сказал Шашков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 16:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 28 ноября 2016, 22:58

      1 декабря я бы поставил на Крылышки!

      0
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      Рейтинг: +1857

      mahan 28 ноября 2016, 21:23

      Смысл было переходить на режим весна-осень. Пожалейте ребят, это касается всех клубов. Сократите отдых в мае-июне. На улице декабрь месяц будет. МУДКО тебя самого надо заставить бегать по таким полям в декабре.

      0
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      Рейтинг: -2

      hyryrg 28 ноября 2016, 20:49

      очканафты

      -3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 28 ноября 2016, 19:36

      Ну на данный момент синоптики обещают в Самаре -12гр. Так же было в Томске. Ну а вообще это пиздец играть на морозе... любой удар по ногам или падение точно хороший ушиб

      3
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 28 ноября 2016, 19:12

      В Самаре тепло в конце февраля?
      Ой-ля-ля.
      Начальству может видней
      Как стратегически важней.
      А когда календарь утверждали.
      Вы там чё, у друг друг сосали?
      А Спартак мой, любимый.
      Мог сыграть и на льдине.

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter > subbotaspartak 28 ноября 2016, 20:26

      Спартак» попросил сыграть с «Крыльями» весной, а не 26 февраля.
      "Спартак" не называл 26 февраля в качестве резервного дня для переноса матча с "Крыльями Советов"
      Как сообщили обозревателю "Спортфакта" в московском клубе, его офис действительно направил бумагу с просьбой перенести матч 16-го тура российской футбольной премьер-лиги с "Крыльями Советов". Однако никакой конкретной даты в документе указано не было.
      "Мы действительно направили письмо с просьбой о переносе матча с "Крыльями Советов" с 1 декабря, - рассказали обозревателю "Спортфакта" в "Спартаке". - Отправили две копии: в РФПЛ и самарский клуб. Однако ни о какой конкретной дате речи в документе не идет. Там лишь предлагается любой резервный день в весенней части сезона. Как вы понимаете, 26 февраля - это еще зима"

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2016, 18:58

      Все на лыжи.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 28 ноября 2016, 18:18

      Крыльям терять нечего

      -1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Ден 781 28 ноября 2016, 18:58

      нечего

      -1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 28 ноября 2016, 18:07

      шило на мыло

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 28 ноября 2016, 18:01

      Ни хрена подобного ни каких уступок Спаму. в четверг у нас будет -10 Уж лучше малость подморозит, в феврале будет снег таять и на поле еще большая слякоть

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 28 ноября 2016, 17:02

      я лет 10 назад доигрался при -14 в футбол на снегу..... передний крест в хлам(((((( ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО играть в такую погоду в футбол!!!!! Травмы, зрителей не будет практически, и дубак!!!!!!!!!!

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