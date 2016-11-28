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  • «Спартак» предложил «Крыльям Советов» провести матч в конце февраля

«Спартак» предложил «Крыльям Советов» провести матч в конце февраля

28 ноября 2016, 16:40
18

«Спартак» обратился с письмом к «Крыльям Советов» с просьбой провести матч 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, на 26 февраля следующего года, сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. Эта дата значится в календаре чемпионата как резервная.

«Буквально полчаса назад получили письмо от «Спартака» с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года. Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть первого декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.

Успеем ли подготовить газон после «Томи»? Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к «Спартаку», – сказал Шашков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (18)
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filosof sparty
1480341007
Само собой, по гололёду больше шансов ничейку сгонять... Может сразу на пашню!?
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Garrincha58
1480341743
у свиней же копытца можно и по гололеду попрыгать
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vlad1969
1480341763
я лет 10 назад доигрался при -14 в футбол на снегу..... передний крест в хлам(((((( ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО играть в такую погоду в футбол!!!!! Травмы, зрителей не будет практически, и дубак!!!!!!!!!!
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Victor.Vings
1480345276
Ни хрена подобного ни каких уступок Спаму. в четверг у нас будет -10 Уж лучше малость подморозит, в феврале будет снег таять и на поле еще большая слякоть
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Ден 781
1480346281
Крыльям терять нечего
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subbotaspartak
1480349573
В Самаре тепло в конце февраля? Ой-ля-ля. Начальству может видней Как стратегически важней. А когда календарь утверждали. Вы там чё, у друг друг сосали? А Спартак мой, любимый. Мог сыграть и на льдине.
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МЯСО87
1480351003
Ну на данный момент синоптики обещают в Самаре -12гр. Так же было в Томске. Ну а вообще это пиздец играть на морозе... любой удар по ногам или падение точно хороший ушиб
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hyryrg
1480355370
очканафты
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mahan
1480357394
Смысл было переходить на режим весна-осень. Пожалейте ребят, это касается всех клубов. Сократите отдых в мае-июне. На улице декабрь месяц будет. МУДКО тебя самого надо заставить бегать по таким полям в декабре.
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zenit2012
1480363099
1 декабря я бы поставил на Крылышки!
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