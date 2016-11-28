«Спартак» предложил «Крыльям Советов» провести матч в конце февраля

«Спартак» обратился с письмом к «Крыльям Советов» с просьбой провести матч 16-го тура РФПЛ, запланированный на первое декабря, на 26 февраля следующего года, сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков. Эта дата значится в календаре чемпионата как резервная.

«Буквально полчаса назад получили письмо от «Спартака» с просьбой перенести матч на резервный день – 26 февраля 2017 года. Не думаю, что погода в этот день будет лучше. Мы хотим играть первого декабря в Самаре, в соответствии с регламентом. Готовимся к тому, чтобы принять соперника в четверг. А главный судья на месте уже примет решение.

Успеем ли подготовить газон после «Томи»? Поле у нас новое, оно не сильно пострадало в последней игре. Готовим его к «Спартаку», – сказал Шашков.