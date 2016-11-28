Джано и Таски приступили к занятиям в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Джано и защитник Сердар Таски восстановились после повреждений и приступили к занятиям наравне с остальными игроками команды. В отличии от них, защитник Сальваторе Боккетти продолжает тренироваться, придерживаясь индивидуального графика.

Отметим, что основа красно-белых была разбавлена защитником «Спартака-2» Александром Пуцко, а также хавбеками Александром Ломовицким и Никитой Киселевым, выступающими за дублирующий состав.

В четверг, первого декабря, «Спартаку» предстоит провести поединок 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».