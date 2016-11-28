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    Реднапп: «На одной из тренировок переводчик Павлюченко вымотался больше, чем сам футболист»

    Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поведал об интересной ситуации, случившейся с бывшим нападающим «шпор» Романом Павлюченко во время одной из тренировок. Напомним, 34-летний россиянин защищал цвета лондонского клуба с 2008 по 2012 год. В настоящее время он является игроком «Урала».

    «Во время моего прихода в «Тоттенхэм» в распоряжении Павлюченко был личный переводчик. Дебютное занятие я проводил на поле. В один из моментов я дал указания Павлюченко, после чего его переводчик побежал по флангу на поле, чтобы перевести сказанную мной фразу. После порядка восьми таких рывков, я понял, что переводчик трудится интенсивнее, чем сам игрок. По окончании тренировки он был вымотан, в то время как Павлюченко даже не вспотел», – приводит слова Реднаппа BT Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 15:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 28 ноября 2016, 18:27

      Этот алкаш не доверял Роме это 100%.Рома не раз говорил что он физически был самым слабым в команде когда пришел туда,но он постоянно забивал выходя на замену и кстати голы классные,не то что Богатый-Гей в пустые ворота:-).Ему не доверяли вот и все,хотя в те годы он был в хорошей форме.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 17:30

      А где щяс играет этот переводчик?Не в Барселоне ли случайно???Ну думаю,что до Урала ещё не дорос.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 20:51

      Перево́дчик — специалист, занимающийся переводом, то есть созданием письменного или устного текста на определённом языке (называемом языком перевода), эквивалентного письменному или устному тексту на другом языке (языке-источнике). Он играть не должен))).

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > ttter 28 ноября 2016, 21:00

      Маладец,ты всё понял.А я думал,что футбол,это игра переводчиков.

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      Рейтинг: +1191

      ttter > Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 21:44

      "молодец" это даже у нас знают!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 ноября 2016, 17:20

      Не царское это дело бегать

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      Рейтинг: +7740

      mihail200606 28 ноября 2016, 16:35

      Павлюченко глуповатый деревенский парень,который решил , что всего достиг.. И решил похалявить.. Даже на элементарном уровне английский не захотел учить..

      -1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > mihail200606 28 ноября 2016, 16:52

      посмотри его статистику в англии ! он лучший из всех наших !

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb > vladimir63 28 ноября 2016, 17:16

      по мойму речь идёт об изучении английского. и по всей видимости если разбирать статистику, то в этой области он один из худших.
      хоть мне всегда и нравилось как он играет.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dvb 28 ноября 2016, 17:53

      когда играет, то есть играл когда-то, то может и нравилось...
      вернулся из Англии, в Локо постоянные конфликты со Смородской... полировал лавку, а на понижение суммы контракта не согласился- гордость не позволила.... пошёл в Кубань и вывел её вместе с другим "англичанином" в первую лигу...Кубань пошла, Павлюченко в Урал взяли( не дураки ли?).. сейчас Урал выводит вслед за Кубанью....
      а вообще: да, забивал четыре-пять нужных голов, пару раз решал исход важных встреч для сборной....
      но за это своё "спасибо" он уже давно получил....

      -1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > dvb 28 ноября 2016, 18:30

      112 матчей 42 гола ! это худший ! при том что большую часть матчей выходил на замену ! в англии любят борьбу в штрафной ! силовую игру ! а РОМА играл мозгами ! появлялся там куда мяч отскакивал и забивал !

      0
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      Рейтинг: +7740

      mihail200606 > vladimir63 28 ноября 2016, 21:13

      Лучший из всех наших - это еще ни о чем не говорит...
      Павлюк мог быть эффективнее, если бы понимал партнеров. А понять он их ни хрена не мог, т.к. изза своей лени не хотел учить инглиш.. Реднапп сам об этом неоднократно говорил

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      Рейтинг: +108

      sciline10 28 ноября 2016, 16:15

      112 матчей 42 гола, очень хорошая статистика для игрока, который практически всегда выходил на замену, побольше бы доверия и статистика была бы не хуже чем у любого другого игрока Тоттенхэма.

      12
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      Рейтинг: +483

      headdevil > sciline10 28 ноября 2016, 17:11

      Да и Биля с Аршавиным по той же схеме

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > sciline10 28 ноября 2016, 18:00

      наверное в Тоттенхеме его и научили улыбаться, когда из выгодного положения мажет....
      у нашей сборной, что ни матч, так решающий...вроде сидишь, смотришь, надеешься на них... момент у Павлюченки...промазал.... Керж в таких случаях чуть волосья не рвал, а Ромчик ухмылочку нацепит и тихохонько к центральному кругу потрусит...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 ноября 2016, 16:09

      Классный коммент.Весело,спящий гигант и тд.Я согласен.Но я своимт глазами видел как он выходил и решал судьбу матча - после неизменно попадая в запас(доверия ноль)Понятно что забил на всё.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 15:46

      Ромка себя почти никогда не утруждал... Как будто Америку открыл))

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 ноября 2016, 15:29

      Улыбнула данная история))

      3
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