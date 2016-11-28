В матче «Зенита» и «Уфы» произошла замена главного судьи

Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение о замене главного судьи матча 16-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Уфа». Назначение на игру получил Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, что ранее назначение на этот матч получил Владимир Сельдяков. О причинах замены не сообщается.

Встреча «Зенит» – «Уфа» состоится в среду, 30 ноября, в Санкт-Петербурге.