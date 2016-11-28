Президент «Урала»: «Конечно, будем прощаться с Жуковым»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил с критикой на поведение полузащитника своей команды Георгия Жукова.

«Зачем он мне нужен, этот Георгий Жуков. Этот комсомолец молодой написал, а я сейчас должен за него что-то говорить? Тарханов с ним поговорил. Ну, это его мнение, он считает, что зря перешел сюда. Хорошо, пускай идет в другую команду. Мы какие деньги на него потратили, за такую же сумму его отпустим.

Конечно, будем прощаться с ним. Я откуда знаю, почему он не играет? Есть тренерский штаб, там считают, что он слабый», – приводит слова Иванова ura.ru.

Напомним, конфликт произошел из-за реакции футболиста на критику со стороны тренерского штаба команды, которую Жуков опубликовал в своем Instagram.