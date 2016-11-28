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    Жоаозиньо: «Краснодар» воспользовался своими шансами»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после матча с «Зенитом» отметил те немногочисленные моменты своей команды, которые все же позволили одержать победу в концовке встречи.

    «Наша команда не сдавалась, верила до конца в победу даже после первого пропущенного гола. Мы хорошо контролировали мяч и в первом, и во втором тайме. Возможно, у нас не было много моментов, но мы воспользовались теми шансами, которые были.

    Команда немножко устала, сейчас это чувствуется. У нас впереди еще три матча. Думаю, наша команда готова к этим играм и выложится по полной», – сказал Жоаозиньо.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Зенит» закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.11.2016 08:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 ноября 2016, 10:11

      Фантастическое везение, при бездарнейшей игре быков.
      Наслаждайтесь халявой.

      -2
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      Рейтинг: +79

      Giletka > Zeff 28 ноября 2016, 10:34

      Ну по сравнению с игрой против Зальцбурга они играли отлично. Вообще-то Зенит почти всю игру без мяча отбивался, в пару контратак только убежали. Но Краснодар тоже голевых моментов в основное время не создал. 0:0 был бы справедливым результатом, но в конце серия взаимных ошибок и 3 гола за 8 минут.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 28 ноября 2016, 09:32

      Воспользовался свои оффсайдом)))

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 ноября 2016, 09:16

      Давай ЛИГУ...

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bolela_16 28 ноября 2016, 10:51

      ЛФЛ, КФК, подойдёт?

      -3
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 28 ноября 2016, 09:10

      Так держать, потерпите, осталось немного, и отдохнёте!!! Мы в вас верим!!!!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 28 ноября 2016, 09:03

      не расслабляться. вперед быкиииииии

      1
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