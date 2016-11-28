Нойер хотел быть похож на ван дер Сара, Кана и Леманна

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о кумирах своей юности, к которым он отнес Эдвина ван дер Сара, Оливера Кана и Йенса Леманна.

«Сразу несколько игроков служили для меня образцами для подражания. По стилю игры мне больше всего нравился ван дер Сар, который представлял школу «Аякса» и в свое время стал олицетворением современного голкипера.

Сам я из Гельзенкирхена, а Леманн был частью того «Шальке-04», который в 1997 году выиграл Кубок УЕФА. Что же касается мотивации и стремлений, то примером для меня всегда был Кан», – признался Нойер.

В текущем сезоне Нойер провел в составе «Баварии» 12 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил семь голов.