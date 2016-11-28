Энрике: «Реал Сосьедад» превзошел «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 13-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» отметил умение соперника играть в футбол, а не закрываться у своих ворот и отбиваться.

«В этой встрече «Реал Сосьедад» превзошел нас. Большинство команд стараются добиться результата в матчах с нами защищаясь, а они сегодня именно играли в футбол, чем заслужили очки.

Во втором тайме игра еще больше выровнялась, но не настолько, чтобы мы могли рассчитывать на победу. Всегда шесть игроков «Реал Сосьедад» играли в прессинг на нашей половине поля. К тому же мы проигрывали бесконечное множество дуэлей», – сказал после матча тренер.

Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.