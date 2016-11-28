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    Примера. «Барселона» потеряла очки в матче с «Реалом Сосьедад»

    В поединке 13-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разошелся миром с «Барселоной» – 1:1. На гол нападающего хозяев Виллиана Жозе гости ответили точным ударом Лионеля Месси.

    После этого результата команда из Сан-Себастьяна набрала 23 очка и сохранила за собой пятое место. Каталонцы, в активе которых 27 баллов, располагаются на второй позиции в турнирной табллице. Их отрыв от лидера Примеры «Реала» увеличился до шести очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (0:1)

    Голы: 1:0 – Жозе, 53; 1:1 – Месси, 59.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 00:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 28 ноября 2016, 14:51

      На мой взгляд,это Реал Сосьедад потерял в этой встрече два очка,а никак ни Барса!!!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 28 ноября 2016, 11:00

      На мой взгляд, главная проблема барсы сейчас - отсутствие качественной ротации.
      Играют каждый матч 12 одних и тех же человек. Был уже звоночек в прошлом году, когда чуть не потеряли чемпионство. В этом году Энрике вроде пытается ротировать, но получается очень плохо...
      Понятно же, что Суарес-Месси-Неймар мощнейшее нападение в мире, но только в таком составе и только когда все в хорошей форме. Более того, оптимально они играют, когда под ними есть Иньеста.
      Но им же нужно отдыхать (ил Андреас вон поломался)! И в такой ситуации ротация типа "а давайте вместо Суареса поставим Пако или вместо Неймара Рафинью" не работает!!
      Когда выпускаешь иной состав игроков, нужна иная модель игры!!! Не получится заменить Иньесту Денисом Суаресом в схеме 4-3-3 ну никак!!!

      А матч с Сосьедадом - результат усталости ведущих игроков и отсутствия Иньесты. Все.

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      Рейтинг: +11

      K1slo 28 ноября 2016, 08:21

      1:1

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      Рейтинг: +12

      Java Tulkunov 28 ноября 2016, 06:16

      Проелятие на стадионе "Реал Сосьедада" продолжается...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 ноября 2016, 05:47

      Барса буксует)))

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 28 ноября 2016, 05:14

      Один Реал помог другому.

      0
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 28 ноября 2016, 02:11

      Заметно в последних играх играют без отдачи.Как покатит.По ходу Сливаки имеют большие шансы на 1 место.Надо им Карреру на зиму в аренду дать.Пусть их мотивирует,а то Энрике похоже сдулся

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 28 ноября 2016, 01:01

      Я болею за барсу, и особо не парюсь, они сейчас не в лучшей физической форме находятся,0 после нового года попрут, я уверен. В прошлом году всех рвали до нового года в итоге в апреле в примере слили 4 игры, чуть чемпеонство не профукали, и в лиге чемпионов атлетико слились без вариантов. Думаю весна покажет кто где срал.

      -2
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 28 ноября 2016, 00:46

      Да, тяжело барсе, но думаю скоро должна пойти игра!!!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 ноября 2016, 00:45

      куда же без месси...опять он забивает..

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