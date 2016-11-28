Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Подумали, что игра сделана и расслабились. Будем разбираться»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о причинах поражения от «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России. По словам форварда, у игроков петербургской команды накопилась усталость.

    – Александр, что случилось?

    – Тяжело сказать, будем разбираться. Наверное, в последние две минуты чуть-чуть не хватило концентрации.

    – По ходу матча казалось, что будет нулевая ничья, но все-таки «Зенит» забил.

    – Игра, скажем так, была неяркая и было не очень много моментов. Сумели забить в конце, но не хватило концентрации, наверное, расслабились, потому что подумали, что игра сделана.

    – То, что «Зенит» играл вторым номером – это установка тренера?

    – Нет, установка была другая. Я бы не сказал, что вторым номером, все-таки у нас накапливается усталость, многие травмированы. Знали, что будет тяжелая игра, но на контратаках играть с «Краснодаром» было легче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 28 ноября 2016, 13:03

      Да,Кокош,разберись с этими бездельниками. И румыну напихай за прилюдную выволочку.Рекомендую сказать тренеру: Ты,чо,старая кляча? Совсем страх потерял? Иди,лошадей воруй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 ноября 2016, 10:29

      А у Краснодара усталость не накопилась? Разговоры в пользу бедных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 ноября 2016, 09:54

      Где ты блеать был во втором тайме???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 ноября 2016, 07:52

      да Коко уже пару лет на расслабоне

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 ноября 2016, 07:38

      Господин Великий Дерево.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 28 ноября 2016, 02:03

      Вовремя ушел с поля, а то ну его нафиг такие переживания и от Дзюбы в раздевалке не надо отгребать ))
      Железная отмазка -- "А что я ? Меня тренер поменял"

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 28 ноября 2016, 01:52

      Детский лепет, игра длится от свистка до свистка , а не до первого забитого мяча.Что , вся команда расслабилась., ну и поделом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 01:31

      Индюк подумал и в суп попал.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11