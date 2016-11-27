Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. «МЮ» без Моуринью потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» со счетом 1:1. На гол Диафры Сако точным ударом ответил Златан Ибрагимович. В первом тайме этой встречи за пределы поля был удален Жозе Моуринью за споры с арбитром.

    В еще одном матче «Саутгемптон» обыграл «Эвертон». Единственный гол в этой встрече на первой минуте забил Чарли Остин.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 13-й тур

    Саутгемптон – Эвертон1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Остин, 1.

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сако, 2; 1:1Ибрагимович, 21.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 27 ноября 2016, 22:39

      Мудаки! Да, порой выдают отличную игру, а порой не могут аутсайдера дома обыграть. Таким темпом высоко не подняться, но я всё же надеюсь на лучшее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 27 ноября 2016, 22:17

      Маур микроклимат не создал.ЛЧ МЮ опять не светит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 ноября 2016, 21:47

      Игра вполне неплохая есть, порой даже очень, но блять эти левые ничейки дома просто заебали! 4 ничьих когда должны были укатывать в газон... Походу этот сезон идёт просто в песду!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11