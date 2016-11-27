АПЛ. «МЮ» без Моуринью потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

Мудаки! Да, порой выдают отличную игру, а порой не могут аутсайдера дома обыграть. Таким темпом высоко не подняться, но я всё же надеюсь на лучшее.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» со счетом 1:1. На гол Диафры Сако точным ударом ответил Златан Ибрагимович. В первом тайме этой встречи за пределы поля был удален Жозе Моуринью за споры с арбитром.
В еще одном матче «Саутгемптон» обыграл «Эвертон». Единственный гол в этой встрече на первой минуте забил Чарли Остин.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 13-й тур
Саутгемптон – Эвертон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Остин, 1.
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Сако, 2; 1:1 – Ибрагимович, 21.