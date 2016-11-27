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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

27.11.2016, Воскресенье, 19:30 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 13 тур Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
10 мая, вторник 22:30 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
повторный матч		 13 апреля, среда 21:00 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
13 марта, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
8 февраля, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 21:30 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 апреля, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
14 тур
28 ноября, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 17 января, четверг 00:05 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 21:15 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 15:45 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед
3 тур
28 августа, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
30 ноября, вторник 22:45 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
23 февраля, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед
10 тур
29 октября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: -21

    MUFC_2000 28 ноября 2016, 00:53

    ой днища ...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 ноября 2016, 21:37

    Манчестер вперед к победе!

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