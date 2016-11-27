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    Валерий Овчинников: «После игры с «Тереком» на факс «Спартака» придет счет на круглую сумму»

    Российский специалист Валерий Овчинников поделился наблюдениями от матча «Терека» со «Спартаком» (0:1), а также рассказал, благодаря чему красно-белые лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

    – После матча с «Тереком» можно утверждать, что «Спартак» по праву лидирует?

    – После смены главного тренера в начале сезона знаете, что мне в первую очередь бросилось в глаза?

    – Что же?

    – Спартаковцы должны стелиться в подкатах, драться за каждый мяч. Вот она главная фишка. А после игры с «Тереком», уверен, на факс московского клуба придет счет на круглую сумму.

    – Интригуете.

    – Все просто. Они же своими подкатами весь газон на «Ахмат Арене» закатали в рулоны за последние 15 минут. Выгрызают поле с корнем… Добавили просто один элемент – подкаты, и уже на первом месте.

    – Значит, дело только в самоотдаче?

    – Да. Ларчик просто открывается. Второй тайм-то был за «Тереком». Грозненцы владели преимуществом, но гости отлично отбивались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2016 15:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      Borz1 27 ноября 2016, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      команда из Москвы,инспекторы из Москвы,судья из Москвы, что хотели?

      -4
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      Рейтинг: +295

      akku 27 ноября 2016, 17:09

      Стыдно на юге России иметь такое поле.

      8
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 27 ноября 2016, 16:41

      Опять из контекста вырвали епта!

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 27 ноября 2016, 15:40

      Вот это правильно! Я имею ввиду самоотдачу.

      6
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 27 ноября 2016, 15:39

      Неудачно пошутил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      realitys 27 ноября 2016, 15:25

      Спасибо небесам, что в российском футболе остались люди, которые умеют видеть и говорить очевидные вещи. Валера правильно выделил залог успеха конкретно в этом противостоянии - самоотдача и выучка, ну и пусть маленький фарт.

      9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 ноября 2016, 15:13

      Терек тоже бился с полной самоотдачей, но проиграл. Наверное, самоотдачи недостаточно для первого места )

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > APchelov 27 ноября 2016, 16:43

      Чьяб корова мычала!!!

      1
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