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    Санчес: «Вернблум извинился, а я его простил»

    Защитник «Рубина» Серхио Санчес рассказал об адаптации в Казани. Также футболист прокомментировал эпизод с участием Понтуса Вернблума из матча 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

    – Качество поля было не лучшим, зато это был матч двух играющих команд. Ничья справедлива.

    – Как чувствуете себя справа?

    – Мне удобнее играть в центре защиты, но для команды важнее, чтобы я был правым защитником. Значит, буду помогать «Рубину» на этой позиции.

    – Что у вас произошло с Вернблумом?

    – (Санчес показывает на разбитую губу) По телевизору же все показали. Он сказал мне, что сделал это не специально. Я его простил.

    – В прошлом году вы играли за «Панатинаикос». Чем греческая лига отличается от чемпионата России?

    – В России играть сложнее, и здесь выше конкуренция. И так считают многие.

    – Как у вас обстоят дела с русским языком?

    – Я знаю самые важные футбольные слова: «назад», «вперед», «слева», «справа», «вышли», «быстро», «спокойно».

    – Вам нравится Казань?

    – Там невероятная архитектура, много церквей, очень красивый Кремль. Это небольшой город, но очень уютный.

    – С кем в этом чемпионате «Рубину» было сложнее всего?

    – «Зенит» и «Локомотив». Это самые трудные матчи и самые организованные команды.

    – И кто же станет чемпионов России?

    – «Рубин». Почему нет? «Спартак», конечно, оторвался, но мы будем драться за еврокубки.

    Источник: Sports.ru

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    27.11.2016 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 ноября 2016, 15:22

      зря простил.. Такие вещи не допустимы. По ногам куда не шло,а по лицу- это не ММА! Или извинение должно быть не тривиальным(пошли взяли коньяк и посидели в подтрибунном помещении..).

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 ноября 2016, 10:55

      Молодцы, что помирились

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