Монтелла: «В первом тайме команда играла ужасно»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признал, что его команда провалила первый тайм матча 14-го тура Серии А против «Эмполи» (4:1). Напомним, что в первой половине встречи команды сыграли вничью.

«В первом тайме команда играла ужасно. Игроки моей команды действовали лениво и неуверенно. Так что я был зол в перерыве. Но вторая половина мне понравилась гораздо больше. Мы создали много моментов. Моя цель – помочь команде расти, поэтому у нас есть еще много работы.

Лападула? Это не моя проблема, а как раз конкурентов «Милана». Я вижу этого футболиста на тренировках, где он выкладывается на 110 процентов. Если научится использовать свою энергию, то будет играть еще лучше. Бакка сегодня получил выходной. Я знаю, что он был на игре «Севильи». На это было разрешение от меня и клуба. Надеюсь, он хорошо повеселился там», – заявил он.