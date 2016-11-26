Олег Иванов: «Закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов после матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) рассказал о своей травме и оценил исход игры.

«Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь. Просто в игре с «Томью» получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить.

Думаю, закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло», – сказал Иванов.