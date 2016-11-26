Зидан хочет забыть игру против «Спортинга»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 13-го тура Примеры против «Спортинга» (2:1).

«Эту игру хочется забыть, потому что все шло не так, как нам хотелось бы, однако я доволен добытыми тремя очками. Матч показал, что соперник – хорошая команда, несмотря на их положение в таблице.

Проблема была не в погоде, условия одинаковы для всех. Трудности заключались в другом.

Я не думаю, что Хамес плохо сыграл сегодня. Это нормально, что ему немного не хватает ритма.

Пепе очень важен для нас, и я очень доволен, что он вернулся. Он не чувствует дискомфорта, хотя и получил небольшой ушиб», – сказал Зидан.