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    Рейнгольд: «Никаким Аленичевым в «Спартаке» не пахнет. Это команда Карреры»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что успешное выступление «Спартака» в нынешнем сезоне связано с приходом на пост главного тренера Массимо Карреры. Напомним, в данной должности итальянец сменил Дмитрия Аленичева, покинувшего команду минувшим летом. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

    – Анзор Кавазашвили считает, что нынешний «Спартак» – команда Дмитрия Аленичева, а не Массимо Карреры. Парируйте.

    – Я бы поспорил с Анзором. Это «Спартак» Карреры. Никаким Аленичевым здесь не пахнет. «Спартак» Аленичева – это поражение АЕКу и вылет из Лиги Европы. Анзор должен понимать, что в «Спартаке» не дадут тренеру времени на раскачку. У Карреры времени не было, но он рванул с места в карьер и заслужил уважение болельщиков.

    Мы видим, что такое команда Карреры, а что такое команда Аленичева – можно было только гадать. Сколько команда пропустила? Каррера не просто поставил командную игру, он еще и наладил оборону. «Спартак» пропустил только восемь мячей. Когда это было? Если он хочет со мной подискутировать, я всегда открыт.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2016 20:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 27 ноября 2016, 06:19

      Команда Аленичева - это Арсенал. Сейчас туляки отпрыгнут лигой ниже, вспомнят о Диме, потом как рванут!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 ноября 2016, 03:11

      Не рановато ли начал возвеличивать Карреру , принижая Аленичева и других???? А если весной Спартак даст осечку , то начнут говорить , что осенью они играли на тренерском багаже Аленичева?

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 26 ноября 2016, 23:25

      КАРРЕРА сделал главное ! он смог объединить всю команду в одно целое !посмотрите как радуются забитым мячам и победам ! ни при карпине ни при аленичеве такого не было !

      0
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 26 ноября 2016, 23:23

      После слов о Ростове, которые доказали, что в современном футболе не сечешь, заткнулся бы ты,
      дедушка, вообще. Эксперт хренов!!!

      0
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      Рейтинг: +178

      Sense1 26 ноября 2016, 22:34

      Как может футбольный эксперт не учитывать множества факторов влияющих на результат...

      0
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      Рейтинг: +7740

      mihail200606 26 ноября 2016, 22:22

      Там всегда пахнет поросями...

      1
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 26 ноября 2016, 21:40

      Не хотелось что-бы обижали своими высказываниями Аленичева, все-таки он наш,до мозга костей Спартаковец! Что-то конечно не получилось, но надеюсь это его не сломает и он станет хорошим тренером!

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 ноября 2016, 21:16

      А я не уверен? О каком футболе Карреры тут говорится? Он в первый раз тренирует! По моему, Аленичев поставил Спартак на рельсы, и указал направление, а Каррера уже тащит по этим рельсам... Разве Италия или сегодняшнее Челси играет в такой футбол? ведь там тренер "учитель" Карреры...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > мутко на кол!!! 26 ноября 2016, 23:58

      Так в защите как раз прогресс огромный, а в атаке? По моему в каждом туре все сложнее.1-0 какой уже матч ( А ведь летом мы не хотели Бердыева именно по этой причине...

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > мутко на кол!!! 27 ноября 2016, 11:38

      Футбик это не результат, футбик это игра! Не надо делать ошибок конявых и Челси...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 21:05

      Пожалуй Рейнгольд прав...

      -1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 26 ноября 2016, 20:45

      Но если подумать без обмана,
      Тут дух Старостина и Симоняна.
      И по любому - хоть на вершок
      Есть и Аленичева душок

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