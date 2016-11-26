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    Гаджиев считает, что «Амкару» не стоит добиваться от РФС наказания Айдова

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил, что не считает нужным наказывать защитника «Арсенала» Дмитрия Айдова за высказывания расистского характера в адрес хавбека пермяков Фегора Огуде, о которых сообщил журналистам другой игрок «Амкара» Секу Конде по окончании очного матча команд в 15-м туре РФПЛ. Отметим, что сам футболист «канониров» при этом отверг обвинения в свой адрес, заявив, что ничего подобного он не делал.

    – И все-таки «Амкар» будет добиваться наказания Айдова?

    – Я посоветую руководству нашего клуба не добиваться наказания Айдова. Не знаю, послушают ли они меня, но такова моя позиция. Не стоит писать письма в КДК. Критики и обсуждения уже достаточно в данном случае, чтобы успокоить ситуацию.

    – Не опасаетесь, что теперь Огуде здорово обидится на российский футбол? «Обезьяна», «черный» – не самые приятные эпитеты…

    – Игроки, безусловно, на такие вещи сильно обижаются. Если помните, как реагировал на брошенный банан Роберто Карлос – у него навернулись слезы… Но дело в том, что после игры Огуде попадает в очень дружественную обстановку нашей интернациональной команды. У нас нет в этом плане никаких проблем. Все друг друга уважают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 18:25
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