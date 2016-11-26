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    Слуцкий: «Вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство?»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 15-го тура против «Рубина» (0:0) поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова, который вышел с первых минут в составе армейцев.

    – Как оцените игру Чалова?

    – Если оценивать как молодого игрока, то он молодец. Но голов пока нет.

    – Можно ли сказать, что в ЦСКА идет курс на омоложение состава?

    – Головина я уже не считаю молодым игроком. Чалов и Гордюшенко тренируются с основой и выходят на поле. Будет ли в основе Жамалетдинов? Я уже назвал всех игроков. Или вы хотите, чтобы мы дублирующим составом боролись за чемпионство? – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 17:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +399

      guron88 26 ноября 2016, 22:34

      Походу будет новый чемпион. А это, наверное, и к лучшему.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 ноября 2016, 20:57

      Гинер к этому и идет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 26 ноября 2016, 20:54

      И дублирующим поборемся...!

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 ноября 2016, 20:09

      неа..не хатим
      мы ваще ничё не хатим..мы хатим великий клуп..
      (впрочем,это относится ко всем командам топ-уровня РФПЛ)

      От Кубани до Невы нету города Масквы!
      Ну,или так,конечно..Но миноритарный болельщик не имеет своего голоса.

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 26 ноября 2016, 19:25

      Мдааа.играть то уже и не кем.круг с узжается.ну в этом году максимум это лига Европы Ито надо постараться

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 26 ноября 2016, 18:58

      Мне интересно,за какое чемпионство он бредит?

      2
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      Рейтинг: +60

      Хет 26 ноября 2016, 18:54

      А они борются за чемпионство?))

      4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2016, 18:49

      ВСЁ ПРАВИЛЬНО ЛИОНИТ,МОЛОДЁЖЬ РАСПИХАЛ ПО АРЕНДАМ,ПЕНСИОНЕРЫ В КОРЕНЬ СОСТАРИЛИСЬ,ТРАВМЫ,ДИСКВАЛИФИКАЦИИ...ВОПРОС ЧЕМ ТЫ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ДУМАЛ??? ТЕПЕРЬ САМ ВЫХОДИ И ИГРАЙ

      3
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      Рейтинг: +288

      Cнег 26 ноября 2016, 18:43

      Мы хотим, чтобы Клуб выигрывал, а каким составом - это УЖЕ спрос с тебя, тренер...

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 ноября 2016, 18:30

      с бревном лутьше????

      0
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