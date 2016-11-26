Молодежное первенство. «Ростов» проиграл «Анжи»

В матче 15-го тура молодежного первенства «Ростов» в родных стенах не смог остановить «Анжи», который отправил в сетку ворот хозяев три мяча. Сами дончане при этом сподобились лишь на один гол в исполнении Захарова. Дублем в составе махачкалинской команды отметился Щербак.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

Ростов (мол.) – Анжи (мол.) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Захаров, 36; 1:1 – Агабалаев, 65; 1:2 – Щербак, 81; 1:3 – Щербак, 88.

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