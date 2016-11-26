Григорян: «Одного конкурента нам удалось отцепить»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал матч команды с «Кубанью» в 24-м туре ФНЛ. Хабаровский клуб одержал крупную победу, забив пять безответных мячей.

«Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что «Кубань» весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчей. Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить «Кубань» такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить «Енисей», «Факел» и нас, для этого им придется просто творить чудеса. Одного конкурента нам удалось отцепить», – заявил Григорян.