Евдокимов: «Не провоцируйте меня арбитрами»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов ответил на вопросы журналистов после матча 15-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист раскритиковал некоторые решения арбитра.
– Мне нравится «Уфа», исправно набирает очки в тех матчах, где не должна этого делать. Мне кажется, и сегодня было минимум голевых моментов у наших ворот, но они победили, поэтому я «Уфу» искренне поздравляю с победой.
– У вас есть претензии к главному арбитру?
– Вы меня не провоцируйте арбитрами, вы же знаете, как могу ответить потом. Задавайте корректные вопросы.
– Результат не по игре?
– Я еще раз говорю, мне нравится «Уфа», которая побеждает в тех играх, где не должна этого делать. Таких матчей, на мой взгляд, было много. В матче с «Локомотивом» не было ни одного удара, со «Спартаком» минимум ударов. Это большое мастерство, победа всегда закономерна.
– Здесь больше мастерства или везения?
– Ну как вам ответить на этот вопрос, если нам поставили левый пенальти и не поставили пенальти в сторону «Уфы» на последней минуте матча? – сказал Евдокимов.