Евдокимов: «Не провоцируйте меня арбитрами»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов ответил на вопросы журналистов после матча 15-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1). Специалист раскритиковал некоторые решения арбитра.

– Мне нравится «Уфа», исправно набирает очки в тех матчах, где не должна этого делать. Мне кажется, и сегодня было минимум голевых моментов у наших ворот, но они победили, поэтому я «Уфу» искренне поздравляю с победой.

– У вас есть претензии к главному арбитру?

– Вы меня не провоцируйте арбитрами, вы же знаете, как могу ответить потом. Задавайте корректные вопросы.

– Результат не по игре?

– Я еще раз говорю, мне нравится «Уфа», которая побеждает в тех играх, где не должна этого делать. Таких матчей, на мой взгляд, было много. В матче с «Локомотивом» не было ни одного удара, со «Спартаком» минимум ударов. Это большое мастерство, победа всегда закономерна.

– Здесь больше мастерства или везения?

– Ну как вам ответить на этот вопрос, если нам поставили левый пенальти и не поставили пенальти в сторону «Уфы» на последней минуте матча? – сказал Евдокимов.