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    Кириченко считает, что Азмуну рано уходить в большой клуб

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил игру нападающего Сердара Азмуна и его дальнейшие карьерные перспективы.

    «Радует Азмун, он является форвардом хорошего класса. Ему надо некоторое время еще провести в нашей команде. Сердар пока нестабилен. Но пока рано переходить в большой клуб, там нужна стабильность.

    Он потихоньку прибавляет. У него отличный выбор позиции. Наверное, это гены, его родители занимались серьезно волейболом. Сердар достаточно быстр, неплохо управляется мячом. Но пока нестабилен. Если будет играть стабильно, то станет высококлассным форвардом. Ему нужна жесткая рука тренера», – сказал Кириченко.

    Ранее появлялась информация о том, что Азмуном интересуются «Ливерпуль», «Байер» и «Шальке».

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    25.11.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 ноября 2016, 02:27

      Азмун, безусловно, игрок талантливый, с хорошими физическими кондициями, но молодость иногда дает о себе знать...

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