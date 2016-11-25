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  • Евдокимов пожаловался на необъективное судейство в матче с «Уфой»

Евдокимов пожаловался на необъективное судейство в матче с «Уфой»

25 ноября 2016, 19:30
4

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 15-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

«Очень обидное для нас поражение. «Уфа» много бегает и прессингует. У них интересная команда. Они, возможно, играют в простой футбол, но умеют добиваться результата. «Уфа» выиграла сегодня, не создав ни одного голевого момента. В этом поражение в первую очередь виноваты сами, но вмешался и судья, который поставил такой пенальти… Плюс на последних минутах была игра рукой у соперника. Наверное, по этим моментам кто-то разберется. Мне кажется, что в этих эпизодах судейство было необъективным.

Не считаю, что нам сегодня не хватило сил. У «Оренбурга» нет кадровых проблем. В ближайшее время в строй вернутся два защитника, а остальные все здоровы.

Нужен ли вообще футбол при таких погодных условиях в конце ноября? Все знают ответ на этот вопрос. Не надо задавать такие вопросы. Надо работать, выходить на поле и играть», – сказал Евдокимов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (4)
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cska-62
1480092156
Матч не видел, но несколько раз пересмотрел эпизод с назначением пенальти. Ну, если не назначать пенальти в случаях, когда защитник просто обнимает и заваливает нападающего из команды соперника, то и футбольные правила вообще следует отменить. И играть вообще и без правил, и без судьи... Анархия - мать порядка! Ну и старика Хоттабыча на трибуну пригласить... Чтобы мячами всех желающих обеспечивал, как в сказке...
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ALEX ML
1480093927
Бей - беги, а судейство тут не причём.
Ответить
сергей николаевич
1480107820
что то не стабильно Оренбург играет
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sprint5
1480129783
мир на судьях не оканчивается
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