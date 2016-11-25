Евдокимов пожаловался на необъективное судейство в матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 15-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

«Очень обидное для нас поражение. «Уфа» много бегает и прессингует. У них интересная команда. Они, возможно, играют в простой футбол, но умеют добиваться результата. «Уфа» выиграла сегодня, не создав ни одного голевого момента. В этом поражение в первую очередь виноваты сами, но вмешался и судья, который поставил такой пенальти… Плюс на последних минутах была игра рукой у соперника. Наверное, по этим моментам кто-то разберется. Мне кажется, что в этих эпизодах судейство было необъективным.

Не считаю, что нам сегодня не хватило сил. У «Оренбурга» нет кадровых проблем. В ближайшее время в строй вернутся два защитника, а остальные все здоровы.

Нужен ли вообще футбол при таких погодных условиях в конце ноября? Все знают ответ на этот вопрос. Не надо задавать такие вопросы. Надо работать, выходить на поле и играть», – сказал Евдокимов.