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    Руководство «Краснодара» вновь рассматривает кандидатуру Арвеладзе на пост главного тренера

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе может возглавить «Краснодар».

    По информации источника, руководители краснодарского клуба задумались о кандидатуре грузинского специалиста после ничьей в матче пятого тура Лиги Европы против «Зальцбурга» (1:1).

    В сентябре сообщалось, что Арвеладзе мог возглавить «Краснодар» после ухода Олега Кононова, однако тогда клуб выбрал Игоря Шалимова, под руководством которого команда идет на пятом месте в РФПЛ с 24 очками после 14 туров.

    Источник: Onedivision

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    25.11.2016 19:10
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 ноября 2016, 11:26

      Жалко Краснодар, чуть ничья так тренера менять. Похоже на спартаковскую чехарду начинается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 11:19

      Шило на мыло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      zadira56 26 ноября 2016, 05:49

      Очередная "утка"?

      0
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 26 ноября 2016, 00:46

      Уход Кононова и назначение Шалимова выглядело странно. Думал попрут в шею его через 2-4 тура но по фундаменту по накатанному от Кононова держится Но играют от тура к туру хуже и хуже. А какой то грузин и на такой сильный состав и на лучший в стране стадион это уже слишком... по моему мы многого не знаем и все не так как мы думаем.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 ноября 2016, 00:35

      Верните Кононова, получается, что от добра добро стали искать...

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 ноября 2016, 23:42

      Щалимов не способен поднять КРАСНОДАР на новый уровень это уже понятно.С игроков тоже надо снять стружку -зажрались видно! Двух-трех выставить на трансфер! Остальные будут знать,что не все так просто!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 ноября 2016, 22:32

      Зря Кононова зачем-то убрали, началась чехарда. Игра становится хуже и как следствие результат

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 25 ноября 2016, 21:59

      Руководство ... стало похожим на руководство Спар...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 20:48

      - Арвеладзе - это кто?
      - Грузин в пальто.
      А в пальто родней
      Тренировать коней.

      1
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      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > subbotaspartak 25 ноября 2016, 20:52

      шутники всплыли

      -1
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      Рейтинг: +527

      трениришко > subbotaspartak 25 ноября 2016, 22:37

      кто ты такой

      0
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 25 ноября 2016, 20:44

      Кто там мне минусовал, когда я писал, что Шалимов не уровень, и долго не задержится?

      2
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > sochi-2013 25 ноября 2016, 20:46

      Я тоже так считал и считаю)))

      -2
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      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > Serhio1010 25 ноября 2016, 20:55

      На Гончаренко бы посмотреть в Краснодаре. вот кажется мне, что он поднимет уровень на пару ступеней. Сможет выдавить провинциализм.

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > sochi-2013 25 ноября 2016, 21:19

      Вполне) Мне он нравится, во Уфа уже на 6-м)))

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