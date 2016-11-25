Боккетти, Таски, Джано и Зе Луиш не сыграют против «Терека»

Футболисты «Спартака» сегодня вечером вылетели в Грозный на предстоящий матч 15-го тура чемпионата России против «Терека».

В Москве из-за травм остались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Джано и нападающий Зе Луиш. Все они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что поединок между «Тереком» и «Спартаком» состоится в субботу на «Ахмат-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.