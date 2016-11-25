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    Боккетти, Таски, Джано и Зе Луиш не сыграют против «Терека»

    Футболисты «Спартака» сегодня вечером вылетели в Грозный на предстоящий матч 15-го тура чемпионата России против «Терека».

    В Москве из-за травм остались защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Джано и нападающий Зе Луиш. Все они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.

    Напомним, что поединок между «Тереком» и «Спартаком» состоится в субботу на «Ахмат-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.11.2016 18:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 25 ноября 2016, 23:11

      Жду этой игры,жду победу! Если мы собираемся брать чемпионство нужно обыгрывать Терек и в гостях.Так что победы нам!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 ноября 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что такое? Не захотели в договорном матче участвовать ?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 25 ноября 2016, 20:52

      Зачем смотреть на остающихся,
      Нужно надеяться на бьющихся.

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 25 ноября 2016, 20:49

      Еба. Ть спартак еда..ть

      -2
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 25 ноября 2016, 20:30

      Печально(

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 ноября 2016, 20:24

      Это конечно хреново, учитывая ещё то, как мы играем с Тереком. Надеюсь завтра и эта серия прервётся и Спартак увезёт из Грозного 3 очка.

      4
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 25 ноября 2016, 19:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ХИ-ХИ

      -6
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      Рейтинг: +1191

      ttter 25 ноября 2016, 19:31

      Вобше не волнуюсь из всех потерь,будет не хватать только Зе Луиша.Вперёд,Спартак!!!!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 ноября 2016, 19:24

      Жалко,конечно.Но сейчас самое время наигрывать такие схемы!

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 25 ноября 2016, 19:19

      ну и ладно

      -2
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