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    ФНЛ. Дубль Заболотного помог «Тосно» обыграть «Сокол»

    В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Тосно» одержал крупную победу над «Соколом» со счетом 5:2. Дублем в составе победителей отметился Антон Заболотный.

    Таким образом, клуб из Ленинградской области набрал 49 очков и продолжает находиться на втором месте, отставая от лидирующего «Динамо» на пять очков. «Сокол» же, имея в активе 27 баллов, располагается на 16-й строчке.

    Первенство ФНЛ. 24-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Сокол (Саратов) – 5:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный , 25; 2:0 – Палиенко, 43; 3:0 – Заболотный, 49 (с пенальти); 3:1 – Паштов, 52; 3:2 – Платика, 59; 4:2 – Палиенко, 74; 5:2 – Тетрашвили, 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 16:52
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