Полоз: «Интерес со стороны «Спартака»? Отношусь к этому спокойно»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз дал понять, что не намерен покидать дончан в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».

– Пока меня все устраивает в «Ростове». Я остался в команде, потому что мы играем в Лиге чемпионов. Это мечта с детства. Да, предложения были. Но для меня приоритет – Лига чемпионов. Тем более с таким тренером и с такой командой. Когда мы встречались с Бердыевым, одним из ключевых факторов того, чтобы я остался, была необходимость сохранить костяк команды. Что дальше – посмотрим.

– Знаете, что вами интересуется «Спартак»?

– Отношусь к этому спокойно. Мне никто напрямую не звонит и не давит: «Мы хотим, хотим». Услышал, например, от вас и спокойно воспринял.