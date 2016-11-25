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  • Полоз: «Интерес со стороны «Спартака»? Отношусь к этому спокойно»

Полоз: «Интерес со стороны «Спартака»? Отношусь к этому спокойно»

25 ноября 2016, 13:16
10

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз дал понять, что не намерен покидать дончан в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».

– Пока меня все устраивает в «Ростове». Я остался в команде, потому что мы играем в Лиге чемпионов. Это мечта с детства. Да, предложения были. Но для меня приоритет – Лига чемпионов. Тем более с таким тренером и с такой командой. Когда мы встречались с Бердыевым, одним из ключевых факторов того, чтобы я остался, была необходимость сохранить костяк команды. Что дальше – посмотрим.

– Знаете, что вами интересуется «Спартак»?

– Отношусь к этому спокойно. Мне никто напрямую не звонит и не давит: «Мы хотим, хотим». Услышал, например, от вас и спокойно воспринял.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Полоз Дмитрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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akku
1480069658
Все в Спартак, красота!
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oyabun
1480070002
Такое ощущение, что после зимнего перерыва в Премьер лиге будут выступать несколько команд Спартака - собственно сам оригинальный и его клоны , набранные из тех футболистов, которых якобы, желает приобрести клуб. Ибо то количество претендентов на звание спартаковца, что нам называет пресса, явно в команду никак не поместится. Прямо всеобщий психоз какой то!
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balaton78
1480073023
Все кто уходит из Ростова "заканчивают" с футболом: Маргасов,Баштуш,Новосельцев,Канга...о них уже не слышно..Так,что думаю смысла нет уходить..
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Диктор
1480078157
Конечно воспринимаешь все спокойно-ведь пока это лишь слухи,а позовут побежишь.
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radga
1480078268
Идет какая-то травля против Спартака. Кому не лень все пишут о каких-то трансферах. Одним словом хотят расшатать своим бредом команду. Ни понимаю кому это так надо? Знаю одно - только не Спартаку. Поэтому не верьте всякой болтавне!!!!
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Юрий Крутько
1480081617
Во всяком случае, в Спартаке, Полоз погоду не испортил бы...Но его ли это команда?Ростов,вот команда Дмитрия!
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gencha19
1480097693
Да просто Ростов переименовать в Спартак и игроков покупать не надо, будет крутая команда.
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20012345
1480101486
Я бы сказал, что большинство игроков ушедших от Бердыева, теряют свою успешность. В других клубах другие тренеры, игроки и задачи, а без Главного они невыполнимы. Это длится много лет, Бердыевские игроки в цене)) В идеале - - Ростов собрал бы лучших отечественных игроков и Бердыев подготовил бы команду Сборной России для победы на ЧМира18 !!!
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dyema
1480102639
Года три назад, так-же как сейчас в Спартак, пол мира сватали в Зенит и вся муть лилась на нас, теперь очередь "мяса".
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