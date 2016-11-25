Матч с «Викторией» не показался Джеко сложным

Форвард «Ромы» Эдин Джеко стал автором хет-трика в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Викторией». По его мнению, эта игра получилась не такой сложной для его команды, как могло показаться.

«Эта игра не была особенно сложной для нас. У «Виктории» собралась неплохая команда, но им удалось создать лишь несколько моментов. В первом случае это был гол, а во втором нас спас голкипер.

Один из моих голов можно назвать одним из самых красивых за время выступления в «Роме», хотя я не уверен в этом. Чувствую себя прекрасно. Рад, что мы прошли дальше», – сказал Джеко после матча.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» – «Виктория» закончился со счетом 4:1.