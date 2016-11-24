Жулиано: «Мы играли против команды с хорошими качествами, но нам удалось победить»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). Футболист отметил, что в команде довольны максимальным результатом в пяти матчах еврокубка.

«Матч получился непростым, ведь «Маккаби» создавал опасные моменты. Нам удалось выиграть, чем мы очень довольны. 15 очков в пяти матчах – это очень хороший результат, вся команда рада. «Зенит» – это большая команда, поэтому очень важно поддерживать лицо в каждом матче, наверно это было нашей главной мотивацией.

Сегодня «Маккаби» больше нас бил по воротам и больше владел мячом, что нетипично для «Зенита». Мы играли против команды с хорошими качествами, которая создавала моменты, но нам удалось победить», – сказал бразилец.