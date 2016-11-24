Полузащитник «Локомотива» Баринов готов биться, чтобы попасть в сборную России

20-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своих шансах на попадание в сборную России на чемпионат мира-2018. По словам футболиста, он готов биться, чтобы попасть в национальную команду.

«Шансы есть всегда. Для начала надо играть в своем клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной России в составе. Но все зависит от меня. Я готов биться.

Конечно, слежу сейчас за нашей сборной. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начался процесс омоложения команды. Пока немного не хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году должны исправить этот момент», – сказал футболист.