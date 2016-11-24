Бышовец: «Сомневаюсь, что в «Спартаке» покупаются игроки без ведома Карреры»

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера недоволен покупкой клубом вратаря «Амкара» Александра Селихова без его согласия. Голкипер подписал с красно-белыми контракт сроком на 4,5 года.

«Я сомневаюсь, что такое может быть, потому что команда выстраивается, прерогатива комплектования и выбора игрока принадлежит, конечно же, главному тренеру. К сожалению, в некоторых клубах такая практика есть. Иногда президенты позволяют себе приглашать понравившихся игроков. Здесь важна не цена игрока, а его ценность. В свое время я тоже столкнулся с проблемой, что приглашались игроки, ставя меня перед фактом.

Не считаю, что можно отказаться от Селихова, потому что хорошо играет Ребров. Тем более, что у голкиперов, как правило, не бывает конфликтов», – заявил Бышовец.